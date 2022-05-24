Благовещенск, , 12:07 — REGNUM В Приамурье завершилось расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя посёлка Прогресс, которого обвинили в совершении убийство. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 мая в областном СУ СКР.

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Следствие установило, что вечером 21 декабря в квартире дома в Строительном переулке Прогресса двое мужчин в ходе совместного употребления алкоголя поссорились. Обвиняемый схватил кухонный нож и нанёс товарищу несколько ударов. Мужчина скончался на месте. Утром житель Прогресса вынес труп из квартиры и спрятал в гаражном массиве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дальнереченске пойдёт под суд 33-летний местный житель за убийство и незаконные приобретение, хранение, перевозку и ношение огнестрельного оружия.