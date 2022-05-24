Москва, , 12:07 — REGNUM В Москве вновь пройдет городская акция «День без турникетов». Об этом 24 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Детский технопарк Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мероприятие пройдет в период с 26 по 28 мая. Благодаря нему жители города смогут познакомиться с особенности работы наукоемких производств. При этом свои двери посетителям откроют порядка 100 столичных компаний.

«Участники «Дня без турникетов» смогут посетить порядка 100 площадок, четырнадцать из которых впервые присоединятся к акции. Так, посетителей будет ждать мастерская дополнительного образования для детей, где ребятам расскажут про современные технологии. Еще гостей примут Центральный московский ипподром, столичные музеи и технопарки», — сказала Сергунина.

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