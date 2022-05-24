Париж, 24 мая, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Решение продлить контракт с ПСЖ связано не с деньгами, а со спортивным интересом. Об этом 24 мая заявил нападающий клуба Килиан Мбаппе.

Instagram.com k.mbappe Килиан Мбаппе

По его словам, в прошлом году он хотел уйти из ПСЖ, но сейчас всё изменилось в спортивном и личном плане.

«Мы месяцами говорили о спортивном проекте ПСЖ, а о деньгах говорили всего несколько минут», — приводит слова Мбаппе ESPN.

Напомним, 21 мая Мбаппе продлил контракт с ПСЖ до 2025 года и, по сведениям французских СМИ, стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. До этого он заявлял о желании перейти в мадридский «Реал».

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