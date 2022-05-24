Самара, 24 мая, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Сотрудника муниципального учреждения заподозрили в злоупотреблении полномочиями и хищении денежных средств в Самарской области. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Сообщается, что сотрудники Шенталинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета России по Самарской области выявили дополнительный эпизод противоправной деятельности подозреваемого директора МАУ «Межпоселенческий центр культуры и досуга». Его заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями.

«По версии следствия, в период с января 2018 года по май 2021 года подозреваемый, с целью скрыть не проведение структурными подразделениями учреждения культурно-массовых мероприятий, давал указание подчиненным сотрудникам о подготовке и исполнении приказов о поощрении. Суммы денежного вознаграждения составляли от 7 до 14 тысяч рублей. В последующем часть указанных денежных средств была передана заместителю главного бухгалтера и внесена на внебюджетные счета учреждения. Таким образом, были созданы условия для последующего их хищения», — сообщает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в августе 2021 года сотрудники следственного отдела выявили факт хищения денег, которые были предназначены для выплат стимулирующего характера сотрудникам учреждения.

По данному факту в отношении фигуранта уголовного дела и некоторых подчиненных ему сотрудников было возбуждено уголовное дело по признакам присвоения и растраты.

«Кроме того, в период с января 2018 года по июнь 2021 года подозреваемый давал обязательные для исполнения указания подчиненным сотрудникам о начислении своему сыну, числившемуся в качестве работника учреждения, выше, чем у иных работников по равной должности. При этом, молодой человек не осуществлял свои обязанности на постоянной основе, как это было отражено в документах», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что в результате учреждению был нанесен материальный ущерб на сумму свыше одного миллиона 469 тысяч рублей.

Отмечается, что суд отстранил подозреваемого от должности на период предварительного следствия. Расследование уголовного дела продолжается.