Донецк, 24 мая, 2022, 12:06 — ИА Регнум. С начала эскалации украинские войска выпустили по территории Донецкой Народной Республики свыше 29,9 тыс. боеприпасов. Об этом 24 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В представительстве обнародовали данные за 97 дней — с 17 февраля. За этот период зафиксировано 3193 факта ведения огня, в том числе 2901 с применением тяжёлого вооружения.

«Всего противником выпущено 29 905 боеприпасов различного калибра, включая 28 ракет из ОТРК «Точка-У», 11 ракет РСЗО БМ-30 «Смерч», 27 ракет РСЗО БМ-27 «Ураган» и 4814 ракет РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в заявлении представительства.