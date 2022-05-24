Ереван, 24 мая, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 24 мая поприветствовал итоги встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюсселе. Комментарий он оставил в соцсети Twitter.

European Parliament Жозеп Боррель

«Надеемся увидеть конкретные шаги, которые поддерживают динамику движения к устойчивому миру», — написал Боррель.

Он добавил, что Евросоюз стремится к тому, чтобы конфликтующие стороны в Закавказье примирились.

Напомним, встреча Пашиняна и Алиева прошла в Брюсселе при участии председателя Евросовета Шарля Мишеля. Стороны договорились провести следующую подобную встречу в июле или августе. При этом итоговые заявления о переговорах вызвали возмущение в оппозиции Армении. 24 мая в Ереване протестующие заявили, что Пашинян «не имеет права» представлять армянский народ.