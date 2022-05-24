Донецк, , 12:05 — REGNUM За последние несколько дней 50 украинских десантников сдались в плен силам Народной Милиции Донецкой Народной Республики. Об этом 24 мая заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«За несколько дней предыдущих 50 десантников украинских сдались нам в плен. Два взвода 115-й бригады теробороны в районе Авдеевки ушли с позиций», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Басурин добавил, что это есть «одна из тех положительных вещей, которые сейчас происходят».

Как сообщало ИА REGNUM, силы Народной милиции Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки уничтожили 39 украинских боевиков.

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