Омск, , 12:04 — REGNUM Подростка, подозреваемого в избиении двоих мужчин, задержали в Омской области.

Мужчина с битой Pmo.ee

Как сообщили ИА REGNUM 24 мая в областном следственном управлении СКР, возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Пострадавшие — мужчины 1973 и 1984 года рождения. Подозреваемый — 16-летний подросток. По версии следствия, инцидент произошёл 21 мая около 23:00 на территории домовладения в деревне Красная Тула Омского района. В ходе ссоры подросток ударил битой по голове двоих мужчин. Вред здоровью оценивается как тяжкий.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области вынесен приговор местному жителю. Мужчина убил знакомого с помощью бейсбольной биты.

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