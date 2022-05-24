Амман, 24 мая, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Министерство обороны Иордании обвинило Иран в дестабилизации обстановки на северных границах страны. Об этом 24 мая сообщает Jordan 24 со ссылкой на заявление главы пресс-службы ведомства полковника Мустафы аль-Хияри.

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По его словам, армия постоянно ведёт борьбу с наркотрафиком, идущим с территории Сирии. Хияри добавил, что с 2020 года объёмы контрабанды наркотиков выросли в два раза и носят систематический характер.

«У наших границ действуют организованные группировки, в том числе — поддерживаемые Ираном. Эти организации наиболее опасны, потому что они вступают в сговор с иностранными государствами и их действия угрожают национальной безопасности Иордании», — заявил Мустафа аль-Хияри.