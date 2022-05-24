Ярославль, , 12:04 — REGNUM Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин выступил против отмены или переноса Дня города Ярославля. Письмо об этом он направил в мэрию города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате уполномоченного.

День города в Ярославле в 2020 году City-yaroslavl.ru

Он отметил, что День города отмечается в последнюю субботу мая в связи с историко-культурными традициями Ярославского края. Он связан с региональной памятной датой «День возрождения Российской государственности», которая посвящена народному ополчению Минина и Пожарского. В 1912 году указом императора Николая II день 24 мая был определён для Ярославля выходным.

«Таким образом, традиция празднования Дня города Ярославля в последнюю субботу мая, возрожденная в конце XX века, воплощает память о великом историческом прошлом города, что позволяет сделать его не просто абстрактным праздником, а наполнить глубоким патриотическим смыслом. Перенос же данного праздника на иную дату противоречит концепции сохранения исторического и духовного наследия Ярославского края, воспитания патриотизма и уважения к героическому прошлому российского народа», — говорится в письме, отправленном Михаилом Крупиным на имя и. о. мэра города Ильи Мотовилова.

Михаил Крупин предложил руководству города и региона рассмотреть данный вопрос и принять исчерпывающие меры.

Ранее в мэрии города заявили, что День города в 2022 году переносится на неопределённое время в связи с «с ситуацией, которая складывается на ближних рубежах нашей страны».

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