Ярославль, 24 мая 2022, 12:04 — REGNUM Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин выступил против отмены или переноса Дня города Ярославля. Письмо об этом он направил в мэрию города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате уполномоченного.
Он отметил, что День города отмечается в последнюю субботу мая в связи с историко-культурными традициями Ярославского края. Он связан с региональной памятной датой «День возрождения Российской государственности», которая посвящена народному ополчению Минина и Пожарского. В 1912 году указом императора Николая II день 24 мая был определён для Ярославля выходным.
Михаил Крупин предложил руководству города и региона рассмотреть данный вопрос и принять исчерпывающие меры.
Ранее в мэрии города заявили, что День города в 2022 году переносится на неопределённое время в связи с «с ситуацией, которая складывается на ближних рубежах нашей страны».
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