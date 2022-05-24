Джакарта, 24 мая, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Бенгкулу в Индонезии, сообщает Detik.

UCL Mathematical & Physical Sciences Землетрясение в Индонезии

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, эпицентр землетрясения находился в море в 25 км от Южного Бенгкулу. Очаг землетрясения залегал на глубине 41 км.

Землетрясение ощущалось в нескольких районах Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,7 произошло в индонезийской провинции Западная Суматра.