Ярославль, , 12:15 — REGNUM Ярославцы выступили против новостроек во Фрунзенском районе города. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Дом на проспекте Фрунзе в Ярославле

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на территории, ограниченной проспектом Фрунзе, Тормозным Шоссе и улицами Проектируемой и Попова планируют построить 12 новых многоэтажных домов.

Общественные обсуждения начались только 23 мая, однако уже сейчас у ярославцев есть много вопросов к плану властей. Жители отмечают, что сначала нужно решить «многолетние проблемы». В числе вопросов — нехватка кадров в поликлинике и мест в школе, высокие коммунальные платежи.

«Дома, дома… А школу? А взрослую поликлинику? А транспортную развязку? А очистные? В МОУ СОШ №89 и №23 планируется в классах по 40 учеников и учеба в 2 смены. Поликлиника №2 не рассчитана на столько пациентов, учитывая, что высотные дома строятся и в микрорайоне Сокол. В будущем проекте расписаны площади территории зоны планируемых объектов, но ни слова о скверах, парковой зоны. При строительстве детского сада не было учтено близкое пролегание грунтовых вод. Отвод воды не сделан», — отметил один из участников общественных обсуждений.

Главным жители считают проблему транспорта. В часы пик на проспекте Фрунзе образуются пробки, небольшой путь до центра города занимает около часа. Большая часть жителей отрицательно отнеслась к проекту, поддержал его пока только один участник.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле на проспекте Фрунзе хотят построить новый микрорайон