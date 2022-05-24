Ярославцы выступили против строительства нового микрорайона
Ярославль, 24 мая, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Ярославцы выступили против новостроек во Фрунзенском районе города. Об этом сообщает ЯрНьюс.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на территории, ограниченной проспектом Фрунзе, Тормозным Шоссе и улицами Проектируемой и Попова планируют построить 12 новых многоэтажных домов.
Общественные обсуждения начались только 23 мая, однако уже сейчас у ярославцев есть много вопросов к плану властей. Жители отмечают, что сначала нужно решить «многолетние проблемы». В числе вопросов — нехватка кадров в поликлинике и мест в школе, высокие коммунальные платежи.
Главным жители считают проблему транспорта. В часы пик на проспекте Фрунзе образуются пробки, небольшой путь до центра города занимает около часа. Большая часть жителей отрицательно отнеслась к проекту, поддержал его пока только один участник.