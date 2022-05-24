Чита, 24 мая, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Благодаря национальному проекту «Демография» более 27 тысяч семей с детьми получили финансовую поддержку в Забайкалье в 2021 году. Это уже сказалось на демографической статистике. Подробности об исполнении региональных программ одноименного национального проекта сообщает сайт краевого парламента.

Департамент ЗАГС Забайкалья Младенец

По линии министерства труда и социальной защиты населения в Забайкалье реализуется два региональных проекта. В рамках одного из них оказывается финансовая поддержка семьям при рождении детей. Целевые показатели исполнены в полном объеме.

«Все они позволили повысить рождаемость третьих и последующих детей, что говорит о тенденции к многодетности в Забайкальском крае», — отметила замминистра забайкальского правительства Елена Нижегородцева. По её словам, в 2022 году поддержку получат более 20 тысяч семей.

В конце апреля 2022 года в отделе ЗАГС Черновского района Читы зарегистрировано рождение шестого ребенка. Радость произошла у жителей столицы Ивана и Анны. Новорожденной дали имя Ксения. Девочку долго ждали в этой семье, так как у родителей уже пятеро сыновей: Константин 24 года, Иван десяти лет, Глеб семи лет, Кирилл и Егор — пятилетние двойняшки.

Лидером по рождаемости в Забайкалье в 2021 году стала Чита, здесь за год зарегистрировано 4663 актовых записи о рождении. Среди районов первые — Читинский (739 актовых записей о рождении), Краснокаменский (614) и Борзинский (572). Всего за 2021 в крае зарегистрировано 12 107 рождений.

С начала 2022 года региональный материнский капитал оформили 816 забайкальских семей. Это одна из дополнительных мер поддержки национального проекта «Демография» для жителей Дальнего Востока. Её получателями становятся семьи, в которых родился или был усыновлён второй ребенок. В 2022 году сумма регионального маткапитала при появлении малыша в 2019 году составляет 157 358 рублей, а после 2020 года — 207 943 рубля. Родители могут направить выплату на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» в Забайкалье внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В её рамках специальные мобильные бригады за 2021 год доставили 2736 человек старше 65 лет и проживающих в сельской местности в медицинские организации для прохождения планового медосмотра. Это в 2,2 раза больше, чем в 2020 году.

С 2019 года регион является пилотным по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (СДУ). СДУ строится на трех принципах — выявление нуждающихся в социальной помощи пожилых людей и инвалидов, определение оптимального набора услуг, вида соцобслуживания и оказание грамотно организованной помощи.

В регионе действует четыре Школы ухода на базе комплексных центров социального обслуживания населения. В конце 2021 года в Черновский центр «Берегиня» поступило оборудование, предназначенное для отработки навыков ухода и оказания первой доврачебной помощи.

«Тренажер представляет собой манекен взрослого человека в натуральную величину. Робот-тренажер компьютеризирован — есть набор различных программ, модуль тестирования. С помощью такого оборудования обучение родственников и других лиц, осуществляющих уход за маломобильными и пожилыми людьми принципам общего ухода, будет намного эффективнее», — поделилась директор центра «Берегиня» Татьяна Кузьминова.

Целью школ ухода является повышение качества жизни пожилых и маломобильных граждан. На занятиях отрабатываются практические навыки ухода за такими людьми, изучаются особенности их питания, личной гигиены, правила перемещения и транспортировки больного человека.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Демография» направлен на всестороннюю поддержку семей на каждом этапе: рождение и воспитание детей, помощь в трудоустройстве, активное долголетие для граждан старшего поколения, а также создает условия для ведения здорового образа жизни и регулярных занятий спортом.