Анкара, , 12:13 — REGNUM Возможный приём Финляндии и Швеции в НАТО может привести альянс к парадоксальному финалу — краху вместо расширения. Об этом турецкий журналист Берджан Тутар заявил в статье для газеты Sabah.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, США пытаются укрепить ослабевающие связи в Атлантике, на это указывают и украинский кризис, и стремление Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО. Кроме того, Вашингтон пытается мешать укреплению отношений России и Турции, но Анкара своим отказом поддержать приём в НАТО двух новых членов уже нанесла по американскому сценарию тяжёлый удар.

Тутара полагает, что согласие на вступление в альянс Стокгольма и Хельсинки грозит НАТО катастрофой. Так, руководство Украины поддалось на интриги США и спровоцировало конфликт с Россией, но ни США, ни НАТО вмешиваться в него не стали. Такие же ошибки могут совершить Швеция и Финляндия, став частью американского «грязного заговора».

«Таким образом, ход Швеции и Финляндии к НАТО приведет скорее к ослаблению, чем сплочению рядов Атлантики, нарастанию рисков хаоса и еще большей хрупкости геополитической архитектуры в Европе. НАТО, судя по всему, расширяясь, распадется, как ни парадоксально», — заключил турецкий журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, так как эти страны не выдали Анкаре террористов.

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