* Талибы — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, , 11:59 — REGNUM Все женщины-ведущие и журналистки в афганской провинции Герат были уволены из СМИ под давлением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом газете «8 Собх» сообщил хорошо информированный источник.

Пресса

По словам собеседника издания, после введения ограничений в отношении журналисток и ведущих представители прессы решили после этого не нанимать женщин. В результате все сотрудники-женщины были уволены.

Представитель СМИ сообщил газете «8 Собх», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ежедневно оказывают давление на женщин-телеведущих и репортёров, вводя для них всё новые ограничения.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили СМИ в Герате, что, если ограничения не будут соблюдаться, к представителям СМИ и женщинам-сотрудникам будут применены суровые меры. В результате представители прессы решили распрощаться с сотрудницами.

В последнее время талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) усилили давление на СМИ.