Кишинёв, , 11:55 — REGNUM Информация об аресте экс-президента Молдавии Игоря Додона пока не подтверждается. Об этом 24 мая заявил ТАСС представитель Генеральной прокуратуры Молдавии Мариана Кёрпек.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее она сообщила журналистам, что бывшего президента задержали на 72 часа.

«Я не могу подтвердить сообщения в СМИ о его задержании. Мы выступим с официальным сообщением позже», — сказала Кёрпек.

Стоит отметить, что сегодня, 24 мая, в доме Додона провели обыск. Его обвиняют в пассивной коррупции, незаконном обогащении и предательстве родины. Сам экс-президент пока не делал заявлений по этому поводу.

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