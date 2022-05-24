Кишинёв, 24 мая, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Информация об аресте экс-президента Молдавии Игоря Додона пока не подтверждается. Об этом 24 мая заявил ТАСС представитель Генеральной прокуратуры Молдавии Мариана Кёрпек.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

Ранее она сообщила журналистам, что бывшего президента задержали на 72 часа.

«Я не могу подтвердить сообщения в СМИ о его задержании. Мы выступим с официальным сообщением позже», — сказала Кёрпек.

Стоит отметить, что сегодня, 24 мая, в доме Додона провели обыск. Его обвиняют в пассивной коррупции, незаконном обогащении и предательстве родины. Сам экс-президент пока не делал заявлений по этому поводу.