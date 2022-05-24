Санкт-Петербург, , 11:54 — REGNUM Установление побратимских связей между Санкт-Петербургом и Мариуполем обсудили глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин и петербургский губернатор Александр Беглов. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба администрации северной столицы.

Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

«Решение об установлении побратимских связей между городами Александр Беглов, Денис Пушилин и глава администрации Мариуполя Константин Иващенко приняли в ходе состоявшегося телефонного разговора», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что Беглов в ходе состоявшейся беседы отметил, что и Санкт-Петербург, и Мариуполь являются городами, имеющими мощнейший промышленный потенциал и портовую инфраструктуру. При этом он уточнил, что сегодня Мариуполь переживает сложный этап и Петербург готов оказать содействие в его возрождении.

Кроме того, петербургский губернатор добавил, что соглашение об установлении побратимских связей между Мариуполем и Санкт-Петербургом будет подготовлено и подписано в кратчайшие сроки.

«Блокада Ленинграда и оккупация Мариуполя с его героическим освобождением от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны оставили глубокий след в судьбах людей и наших городов. Мы связаны общей историей и будущим», — указал Беглов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее поставки ряда жизненно важных препаратов в республики Донбасса прекратили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международный комитет Красного Креста (МККК).