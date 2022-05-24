Москва, , 11:53 — REGNUM Продолжительность жизни в мире сократилась на два года, сообщила 24 мая представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

ВОЗ Иван Шилов © ИА REGNUM

Вуйнович выступила на IV Международном конгрессе «Health age. Активное долголетие».

По её словам, в новом отчёте ВОЗ, появившемся 20 мая, показано, что мир при пандемии потерял примерно два года продолжительности жизни — с 72,5 до 71 года.

Представитель ВОЗ отметила, что такая тенденция выявлена впервые с 1950 года.