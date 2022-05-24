Первое место по количеству заражений COVID-19 вновь досталось Петербургу
Санкт-Петербург, 24 мая, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Санкт-Петербург не покидает первую строчку по количеству новых заболеваний COVID-19 за сутки. Об этом свидетельствуют данные федерального штаба на 24 мая. Северная столица обошла Москву на 132 случая и Свердловскую область — на 145.
В Петербурге за минувшие сутки обнаружили 304 случая заражения коронавирусом. Это на три случая меньше, чем за предыдущие сутки.
Жертвами коронавируса в городе за сутки стали семь пациентов. Этот показатель сократился за сутки всего на два человека.
За прошедшие сутки вылечились от ковида 224 пациента, что в шесть раз больше, чем сутками ранее.
Отметим, что в Петербурге с начала пандемии выявили 1 527 533 случая заражения коронавируса. Скончались от ковида, как основной причины смерти, 33 763 пациента, а выздоровели 1 490 537 больных.