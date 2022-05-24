Казань, 24 мая, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В Татарии за истекшие сутки выявили 153 случая заражения коронавирусом, накануне заболели 165 человек. В республиканские больницы доставили за минувший день 61 пациента, сообщает 24 мая общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В Татарии всего зарегистрирован 149 151 случай заражения коронавирусом, выздоровели 144 228 пациентов, скончались 1993 человека. За сутки выписали 214 пациентов, умерших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии по телефону горячей линии записались на вакцинацию от коронавируса 29,7 тыс. жителей.

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