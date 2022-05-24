Эр-Рияд, 24 мая, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провёл телефонные переговоры со своим саудовским коллегой Фейсалом бин Фарханом аль-Саудом. Об этом 24 мая сообщает Yeni Safak.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

По данным журналистов, в ходе переговоров министры обсудили ряд вопросов, касающихся двусторонней повестки дня. Также, по данным журналистов, главы МИД обсудили предстоящую поездку наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в Турцию.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил принца посетить Анкару для обсуждения ряда вопросов, касающихся сотрудничества между Турцией и Саудовской Аравией. Визит должен положить конец дипломатическому кризису в отношениях между двумя странами.