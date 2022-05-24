Москва, 24 мая, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Начало недели (23 мая) на глобальных площадках выдалось неплохим, заявил корреспонденту ИА REGNUMнезависимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Фондовый рынок

«Индексы Уолл-стрит солидно подросли, причем Dow Jones, который отметил восемь недель снижения, набрал по итогам дня 23 мая почти 2%. S& P 500 повысился на 1,86%, а Nasdaq Composite — на 1,59%. В лидерах роста оказались бумаги финансового сектора — JP Morgan и Citigroup повысились на 6%.

После закрытия торгов Zoom опубликовала квартальные результаты, отразившие превысивший прогноз рост прибыли на акцию. Так, котировки Zoom, которые закрылись с минусе почти на 0,5%, резко подскочили после основной сессии и будут далее реагировать на статистику в ходе предстоящих торгов.

Тем временем владелец Snap предупредила об ухудшении макроэкономических трендов, предупредив, что компания вряд ли достигнет целей по прибыли и выручке во втором квартале.

В ответ бумаги Snap обвалились более чем на 20%, утянув за собой технологических гигантов в лице Meta и Alphabet.

Неудивительно, что американские фьючерсы в целом снова вернулись в русло нисходящего тренда на раннем премаркете, предвещая медвежью сессию после кратковременного восстановления.

Тем временем свежие заявления очередных представителей Федрезерва не дали игрокам новой пищи для размышлений, подтвердив намерение Центробанка повысить ставку на 0,5% на ближайших двух заседаниях.

Чиновники также наперебой твердят об устойчивости экономики, которая, по их мнению, вполне способна перенести агрессивное ужесточение политики.

С ними не согласны крупные инвестиционные банки. Так, JP Morgan сообщил, что его квантовая модель указывает на 41%-ную вероятность рецессии в Штатах.

В банке подчеркнули, что на сегодняшний день рынок игнорирует растущую угрозу рецессии, которая пока не отражается в поступающих экономических данных.

Также JP Morgan снова резко понизил свой прогноз по экономическому росту в Китае. Во втором квартале банк теперь ожидает сокращения ВВП на 5,4% против предыдущей оценки на уровне -1,5%.

К нему присоединился UBS, который пересмотрел свой прогноз по ВВП КНР на 2022 год с 4,2% до 3%. Напомним, официальный прогноз властей составляет порядка 5,5%.

А тем временем сегодня Шанхай рапортовал о 480 новых случаях заражения коронавирусом, причем в пределах карантинной зоны, тогда как за ее границами за последние сутки новых заражений выявлено не было.

В ходе сессии 24 мая азиатские индексы подешевели наряду с фьючерсами США. Сводный региональный индекс MSCI потерял около 0,8%, а японский Nikkei 225 лишился почти 1% после сообщения Toyota о сокращении планов производства.

Похоже, рынки продолжат двигаться неровно, временами пытаясь вернуться к росту, но общая тенденция снижения все же будет сохраняться и даже усиливаться по мере проявления рецессионных рисков.

О них твердят банковские гиганты, пока чиновники Центробанков, ослепленные стремлением побороть инфляцию, игнорируют экономические риски, сильно усугубившиеся на фоне геополитических событий в мире», — пояснил эксперт.

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