Краснодар, 24 мая, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» назначил Александра Сторожука главным тренером команды на постоянной основе. Об этом 24 мая сообщается на сайте клуба.

fckrasnodar.ru Стадион в Краснодаре

«Главный тренер Александр Сторожук вступит в новый сезон без приставки «исполняющий обязанности», — говорится в сообщении.

Его помощниками будут старший тренер Александр Орехов, Георгий Сахвадзе, а также тренер по физподготовке Антон Антонов и тренер по технике Антон Поправкин. Кроме того, Михаил Савченко будет задействован в работе с вратарями.

Отмечается, что все ассистенты главного тренера являются представителями Академии ФК «Краснодар».

Напомним, в июне 2021 года Сторожук возглавил «Краснодар-2», а в начале 2022-го стал исполняющим обязанности наставника основной команды. В сезоне 2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ) команда заняла четвёртое место, набрав 50 очков в 30 матчах.