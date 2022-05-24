Сеул, , 11:48 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 24 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Солдат армии Южной Кореи (сс) Republic of Korea Armed Forces

По их словам, коронавирус выявлен у 1107 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 155 017.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 26 344 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 17 993 985.

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