* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 24 мая, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Экономическая комиссия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возглавляемая муллой Барадаром, распорядилась о пересмотре контракта на разработку медного месторождения Айнак в афганской провинции Логар, ранее подписанного с китайской компанией MCC. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Алексей Колчин ИА REGNUM Медная стружка

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На заседании комиссии 22 мая задача по пересмотру контракта была возложена на министерство городского строительства и заместителя экономической комиссии. Мулла Барадар принял решение о тщательном рассмотрении и анализе технических аспектов контракта и представлении отчёта экономической комиссии.

Также на этом заседании государственной энергетической компании «Брешна» было разрешено расторгнуть контракты по несанкционированным проектам с подрядными организациями и вернуть оборудование.

Между тем ряд граждан резко критикуют тот факт, что важные контракты с иностранными компаниями заключаются без предварительного дополнительного рассмотрения.