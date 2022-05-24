Баку, 24 мая, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев после переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского главы правительства.

President.az Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган

«Глава государства проинформировал о встрече между президентом Азербайджана, президентом Совета Европейского Союза и премьер-министром Армении», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Алиев сообщил, что положительно оценивает итоги переговоров. Он на них заявил об условиях Баку для нормализации отношений с Ереваном. Азербайджанский лидер также заявил, что стороны договорились об открытии «Зангезурского коридора», как Алиев называет путь между Азербайджаном и Нахичеванью по армянской территории.

Стоит отметить, что итоги переговоров Пашиняна и Алиева вызвали возмущение в оппозиции Армении. 24 мая активисты начали акцию протеста с блокирования здания МИД в Ереване. Они заявили, что Пашинян и МИД «нелегитимны» и не могут представлять интересы армянского народа. Примерно через два часа протестующие ушли от здания.