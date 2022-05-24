Симферополь, , 11:46 — REGNUM В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении директора парка львов «Тайган», который обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом 24 мая сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

Тигр в вольере Марина Каширская © ИА REGNUM

Согласно материалам дела, 26 сентября 2021 года женщина, находясь со своим годовалым ребёнком на территории парка, слишком близко поднесла малыша к сетке вольера. В результате тигр откусил часть большого пальца левой руки малышу. Палец пришлось полностью ампутировать.

В рамках расследования были проведены допросы свидетелей, проведена судебно-медицинская экспертиза, согласно заключению которой ребенку причинен вред здоровью средней тяжести.

Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Сафари-парк «Тайган» расположен в Крыму в районе Белогорска и является одним из крупнейших таких парков в Европе. В 2020 году в отношении владельца «Тайгана» Олега Зубкова был вынесен приговор по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности — после того, как лев укусил одну из посетительниц.