Донецк, , 11:45 — REGNUM В течение последних дней 50 десантников ВСУ добровольно сложили оружие и сдались в плен. Об этом 24 мая рассказал заместитель начальника управления Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24».

Эдуард Басурин Andrew Butko

«За несколько дней предыдущих 50 десантников украинских сдались нам в плен. Два взвода 115-й бригады теробороны в районе Авдеевки ушли с позиций», — сказал он.

Также замначальника НМ ДНР отметил, что это, по его мнению, одно из положительных событий, происходящих в данный момент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мурал с изображением гвардии рядового Владислава Разумова, погибшего в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, появился на здании сборного пункта военного комиссариата Красноярского края.