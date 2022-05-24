Благовещенск, , 11:44 — REGNUM В Приамурье 24 мая задержан экс-глава Зейского района. В отношении бывшего чиновники возбуждены два уголовных дела. Его подозревают в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Читайте также: В Приамурье досрочно сложил полномочия глава района

Следствие выяснило, что в сентябре 2019 года, находясь в должности главы Зейского района, он распорядился трудоустроить в муниципальное учреждение «Центр обеспечения деятельности администрации Зейского района» свою знакомую на должность делопроизводителя. По факту женщина к работе не приступала. Её уволили в октябре 20 220 года. В марте 2021 года глава потребовал устроить её же в МКУ «Центр транспортного обеспечения деятельности Зейского района». И в этом муниципальном учреждении женщина числилась лишь по факту. Начисленную ей зарплату в сумме около 500 тыс. рублей получил подозреваемый.

Также стало известно, что в августе 2021 года подозреваемый, являясь главой района, дал распоряжение заключить договор на выполнение ремонтно-восстановительных работ на автомобильной дороге «ЗеяПК20 — Снежногорск» с конкретной организацией. Компания получила аванс, но к выполнению обязательств так и не приступила. Бюджету района причинен ущерб в сумме более 35 млн. рублей.

Бывшего главу поместили в изолятор временного содержания. В ближайшее время будет принято решение об избрании в отношении него меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель администрации Зейского района Амурской области Дмитрий Василенко в апреле ушёл в отставку. Причиной его ухода с должности названо состояние здоровья.