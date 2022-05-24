Сургут, Югра, , 11:44 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) демонтируют строящееся здание 25-этажной гостиницы. Об этом «СургутИнформ-ТВ» сообщил застройщик.

Сургут Mariluna

Здание демонтируют, по словам застройщика, из-за ошибки, допущенной специалистами проектного института. В итоге многоэтажное здание накренилось на стадии возведения.

«Институт признал, что он не проследил за изменением по лицензированной расчетной программе, по которой делали расчёт. Сейчас они письма пишут, давайте ещё понаблюдаем, проведём мероприятия, которые позволят нам не разбирать это здание. Но мы приняли решение — лучше разобрать», — пояснил изданию соучредитель «Сибпромстрой» Николай Сторожук.

По словам застройщика, демонтаж обойдётся фирме в сумму 40 млн рублей. Но проектировщику выставлять счёт за ошибку не будут.

«Если мы данные затраты выставим, то просто похороним наших коллег, с которыми работаем более 15 лет», — пояснил Николай Сторожук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге с середины начался снос самого большого павильона выставочного центра «Ленэкспо» в Гавани на Васильевском острове.

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