Сеул, 24 мая, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Банк Кореи повысит учетную ставку в течение этой недели для борьбы с инфляцией и в соответствии с ужесточением кредитно-денежной политики. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Корейской ассоциацией финансов и инвестиций (KFIA).

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опросу 100 экспертов по рынкам облигаций, 94% респондентов заявили, что ЦБ повысит учетную ставку на заседании по кредитно-денежной политике, которое состоится 26 мая.

Данный показатель на 44% выше результатов аналогичного опроса, проведенного в апреле текущего года до того, как Банк Кореи повысил ставку на 0,25%, до 1,5%.

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Ранее представитель ЦБ сообщил, что Банк Кореи может сделать «большой шаг» в будущем, если инфляционное давление сохранится.