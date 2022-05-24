Варшава, 24 мая, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Иванка Трамп, дочь бывшего президента США Дональда Трампа, поделилась выступлением с детьми украинских беженцев во время своего визита в Польшу. Об этом стало известно из ее социальных сетей 23 мая.

Marc Nozell Иванка Трамп

На прошлой неделе Трамп совершила поездку в Краков и Варшаву по приглашению глобальной некоммерческой организации CityServe, чтобы встретиться с украинскими беженцами и доставить гуманитарную помощь.

В завершении своего визита Трамп выложила видео того, как она играет на гитаре вместе с украинской девочкой и раздает еду беженцам. Представитель CityServe сообщил The Daily Mail, что организация «предоставила еду, финансовую поддержку и игрушки десяткам украинских семей, ищущих краткосрочное и долгосрочное убежище в Польше, пока они не смогут вернуться в Украину».