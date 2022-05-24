Москва, 24 мая, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Поставки ряда жизненно важных препаратов в республики Донбасса прекратили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международный комитет Красного Креста (МККК). Об этом сообщает 24 мая РИА Новости.

40.мвд.рф Редкие препараты

ВОЗ и МККК поставляли в Донецкую и Луганскую Народные Республики лекарства для людей с диабетом, ВИЧ и СПИД. Гуманитарные поставки прекратились, хотя республики продолжали запрашивать препараты.

Главные врачи профильных клиник в ДНР и ЛНР проинформировали об этом министров здравоохранения республик. Медики полагают, что пациенты могут остаться без инсулина и других лекарств, от которых зависит их жизнь.

В апреле российский Минздрав сообщал об обсуждении гуманитарного сотрудничества с представителями ДНР и ЛНР. В числе прочего обсуждалась помощь людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями и ВИЧ.

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