* талибом — запрещённая в России организация

Лашкаргах, Афганистан, 24 мая, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Итальянский журналист сообщает, что местный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Лашкаргахе, административном центре афганской провинции Гильменд, попросил у него 100 долларов за обеспечение безопасности. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Джулиано Батистон написал в «Твиттере», что представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обосновал просьбу о взятке тем, что «Исламский Эмират не платит нам денег». По его словам, радикал сказал ему, что, поскольку он иностранный журналист, его должен сопровождать «моджахед». Он добавил, что этот человек по имени Ульфат попросил у него сначала 100 долларов, затем 70 долларов.

Итальянский журналист-фрилансер говорит, что отказался платить и уехал из города. Батистон написал, что с тех пор, как в августе 2021 года года к власти пришли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он работал в Мазари-Шарифе, Кабуле, Джелалабаде, Газни, Кандагаре, Герате, Фарахе и ряде других афганских городов.

«Лашкаргах был единственным городом, где меня попросили заплатить за безопасность», — сказал он.

Напомним, взятие талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кабула в отсутствие политического соглашения о передаче власти заморозило активы Афганистана в иностранных банках, в том числе в США, и прекратило многомиллиардную помощь международного сообщества.

Придя к власти, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), помимо выплаты жалованья десяткам тысяч афганских государственных служащих, также должны заботиться о десятках тысяч своих боевиков, которые до сих пор сражались бесплатно.

Однако, как сообщается, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заменяют госслужащих своими боевиками и намерены урегулировать вопрос их заработной платы в среднесрочной перспективе.

В настоящее время боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во многих частях Афганистана, особенно в отдалённых районах, зарабатывают на жизнь сбором ушра (десятины) и закята, и это бремя ложится на тех, кто едва сводит концы с концами.