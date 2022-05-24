Амстердам, 24 мая, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Шансы Украины получить в скором времени статус кандидата на вступление в Евросоюз невелики. Об этом 24 мая заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает издание NL Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Марк Рютте

По его словам, до начала спецоперации России Украина была «очень далека» от статуса кандидата. Но чтобы не «демотивировать» украинские власти, ЕС должен объяснить Киеву, какие меры необходимы для этого.

По мнению Рютте, предоставление Украине статуса кандидата в ЕС будет несправедливым по отношению к балканским странам, которые все ещё его ждут.

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