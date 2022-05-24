Нальчик, 24 мая, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии будет построено за три года 18 школ. Десять из них уже возводятся. Еще восемь будут построены дополнительно на выделенные региону из федерального центра денежные средства. Недавно правительство РФ подписало распоряжение о выделении 8 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

«Решением правительства России Кабардино-Балкарской Республике выделено около восьми миллиардов рублей на строительство новых школ. До конца 2024 года дополнительно построим восемь школ на 5150 мест» — сообщил он 23 мая в своем Telegram-канале.

По словам Кокова, новые школы появятся в городах Нальчик, Терек, Чегем, Нарткала, а также в селе Прималкинском и станице Александровской. Всего с начала 2018 года в регионе до 2025 года будет построено 23 новых образовательных учреждения.