Москва, , 11:41 — REGNUM Россия имеет право требовать репарации от стран, которые спонсировали нацизм на Украине, а ДНР и ЛНР имеют право требовать возмещения ущерба за восемь лет агрессии. Об этом в интервью изданию «Аргументы и Факты» заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Украинские неонацисты Multimedia.quotidiano.net

«Это Россия вправе требовать репарации от стран, спонсировавших нацистов на Украине, и преступного киевского режима. ДНР и ЛНР должны требовать от них возмещение всего материального ущерба за восемь лет агрессии», — сказал Патрушев.

По его словам, население Украины также заслуживает репараций от главных разжигателей ситуации в лице США и Англии, которые принуждают украинских граждан воевать, оказывают поддержку неонацистам, накачивают их вооружением и направляют своих военных советников и наёмников.

Патрушев с сожалением отметил, что многие граждане Украины по-прежнему доверяют тому, что говорят им Запад и киевский режим, однако «отрезвление рано или поздно придет»: «Им еще предстоит открыть глаза и увидеть, что страны фактически нет, что генофонд народа, его культурная память западниками уничтожаются и заменяются на оголтелые гендерные концепции и пустые либеральные ценности».