Саратов, 24 мая, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Саратовской области увеличилось производство строительных материалов. Об этом сообщил министр промышленности и энергетики региона Андрей Архипов.

Кирпичи

С его слов, в первом квартале текущего года производство цемента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросло на 30,6%, товарного бетона — на 49%, керамического кирпича — на 21,4%, кирпича силикатного — на 15,1%, блоков и прочих изделий сборных строительных из цемента, бетона или искусственного камня — на 5,9%, стекла безопасного закаленного для строительства — на 56,3%, стеклопакетов — на 32,2%.

В производстве кирпича, сборных железобетонных конструкций, бетона, цемента, стекла, извести и стеновых материалов задействованы 19 крупных и средних заводов области, а также малые и микропредприятия. Кроме этого, строителей обеспечивают более 30 компаний химической и машиностроительной отраслей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области подорожали квартиры на первичном и вторичном рынке жилья. На конец 1 квартала 2022 года средняя стоимость 1 кв. метра в новостройке по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросла на 43%, на вторичном рынке — на 41%.

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