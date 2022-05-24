Москва, , 11:40 — REGNUM Россия будет обязана отреагировать на возможное вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».

Николай Патрушев Defense.gov

«В случае же расширения военной инфраструктуры альянса на территории Финляндии и Швеции Россия воспримет это в качестве прямой угрозы собственной безопасности и обязана будет отреагировать», — сказал секретарь Совбеза.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия не гонится за сроками в ходе специальной военной операции на Украине. Задача — провести денацификацию на 100%, чтобы впоследствии угроза не вернулась в более уродливой форме.