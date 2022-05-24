Оксана Переможенко, 24 мая 2022, 12:01 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая 23 мая внесла законопроект, дающий право украинским офицерам убивать солдат, самовольно покинувших позиции или не выполняющих приказ.
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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что данный закон, в случае его принятия, может спровоцировать расстрел солдатами офицеров перед сдачей в плен. Были и те, кто отметил, что внесение данного законопроекта в Раду доказывает то, что Киев признает многочисленные случаи сдачи в плен украинских солдат, что замалчивает официальная украинская пропаганда.
«На передовую её!!! И всех, кто подливает масло в огонь! Вперёд, если они этого так хотят. Вот тогда будет мир во всем мире!» — написала Илона К.
«Активы отнимать, жизни лишать. Это ли не фашизм в чистом виде?» — поинтересовалась Ксюха.
«Её и отправить на передовую, пусть своим примером и покажет смелость и патриотизм», — призвала Антонина Л.
«Или пушечное мясо, или расстрел своими же — невелик выбор», — добавила Татьяна Б.
«А командовать поставят поляков, у них же особый статус теперь», — не без сарказма прокомментировал новость Esperanza.
«Ждем появления заградотрядов», — отметил Сергей З.
«Украинцы, просыпайтесь! Вас уничтожает ваше же правительство», — написала Lena.
«Да, а депутатам нужно начать убивать несогласных, если есть такие, — прямо в Раде. А чего стесняться? Бандиты рулят», — не без сарказма отреагировала Алла.
«Демократичненько», — пишет Ольга.
«Так офицеры сами разбегаются, кто расстреливать-то будет?» — недоумевает Vasya V.
«Так можно расстрелять любого, сказав, что он не выполнил приказа. Начнётся отстрел своих же», — отметила Patimat K.
«Про заградотряды не забудь, дурочка. И чтобы они состояли исключительно из поляков… Тогда перемога (победа — О. П.) не за горами», — отреагировал Олег.
«Это типа, чтоб компенсацию не выплачивать, будут все дезертирами», — предположил Алексей.
«Ну командирам после этого лучше не поворачиваться спиной к своим бойцам», — добавил Mark S.
«Вот как такой стране ядерное оружие доверить? Им дали автомат, а они — пулевое себе в ногу! Обезьяны», — не выдержал Евгений.
«Они и так убивают и без вашего разрешения. Уже восемь лет», — прокомментировала новость Алла Т.
«Непонятно, как украинцы ещё не снесли эту власть? Куда делась их любовь к майданам?» — недоумевает Kirill P.
«Сформировать из депутатов батальон — и на фронт. Пусть покажут, как надо биться до последнего патрона», — призвал Николай.
«Всех погибших как дезертиров запишут», — выразил предположение Eugen D.
«Только кто их убивать будет, если командиры «выбрасывают» своих вояк и тикают?» — задалась вопросом Татьяна.
«Это с каких пор за «эвакуацию» начали расстреливать?» — с сарказмом поинтересовался Игорь Р., указывая на то, что сдачу в плен боевиков, сидевших в плдвалах «Азовстали», украинская пропаганда назвала «эвакуацией».
«Когда украинский народ прозреет?» — задался вопросом Евгений.
«Интересно, что скажут матери солдат?» — задумался Valdemar Ш.
«А солдатам офицеров за дезертирство убивать тоже разрешили?» — поинтересовался Данилов.
«Не это ли подтверждает массовую сдачу в плен, в которую не верят украинцы?» — поинтересовалась Anna.
«Заградотряды из нациков, поляков — офицерами. Воюй — не хочу. Не хочешь? Тогда расстреляем», — пишет Вера.
«Еще немного, и они сами друг друга перестреляют. С такой властью врагов вообще не надо», — подытожил Denis L.