Уфа, 24 мая, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Ещё три тысячи новых евроконтейнеров заказали для Уфы. Об этом 24 мая сообщил глава администрации города Ратмир Мавлиев в своем телеграм-канале.

Gov.spb.ru Вывоз мусора с территории стадиона «Санкт-Петербург»

Он сообщил, что в ходе встреч с жителями города был неприятно удивлён тому, что во дворах ещё стоят металлические контейнеры для сбора мусора.

«Поставил задачу их заменить. Во дворах всегда должно быть чисто! Заказали ещё три тысячи новых евроконтейнеров», — сообщил мэр города.

Он напомнил, что в 2022 году в Уфе заменили порядка 900 контейнеров на пластиковые.

«Это наши первые шаги к переходу к следующему этапу — раздельному сбору мусора. Всего в городе установили 935 контейнеров для пластика, стекла, бумаги, 310 сетчатых контейнеров для сбора ПЭТ-тары», — отметил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии могут принять закон о штрафах за нарушения при вывозе мусора.