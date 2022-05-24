Санкт-Петербург, 24 мая, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Из Санкт-Петербурга с июня будут запущены новые авиарейсы в Новосибирск, Екатеринбург и Волгоград. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе аэропорта «Пулково».

Anna Zvereva Самолёт авиакомпании Smartavia

Новые рейсы появятся у компании Smartavia. Так, с 2 июня три раза в неделю будут летать самолёты этого перевозчика по маршруту Петербург — Новосибирск. Пассажиров будут доставлять на авиалайнерах Airbus A320neo.

Рейсы Smartavia из «Пулково» с 10 июня будут отправляться в Екатеринбург шесть дней в неделю, со вторника по воскресенье. А в Волгоград самолёты авиакомпании начнут летать с 11 июня. Жители Петербурга смогут вылететь по этому направлению во вторник, четверг и субботу и вернуться обратно в эти же дни.

Отметим, что доставлять пассажиров в Екатеринбург и Волгоград будут на комфортабельных самолётах Boeing 737-800.

В пресс-службе петербургского аэропорта подчеркнули, что стоимость билета до Екатеринбурга начинается от 3800 рублей, а в Волгоград — от 3920 рублей.

Помимо этих направлений Smartavia осуществляет полёты и по другим направлениям в рамках летнего расписания. Среди них Архангельск, Казань, Калининград, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону и другие.