Красноярск, 24 мая, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Мурал с изображением гвардии рядового Владислава Разумова, погибшего в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, появился на здании сборного пункта военного комиссариата Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Александр Черных, krskstate.ru Мурал с изображением гвардии рядового Владислава Разумова

На открытии мурала 24 мая собрались родные и друзья военнослужащего, сотрудники военкомата, призывники.

Владислав Разумов родился и жил в Красноярске. После учёбы в техникуме пошёл в армию. По словам его матери, юноша усердно готовился к службе, занимался спортом, бегал по утрам.

В спецоперации Разумов участвовал с первого дня в составе батальонной тактической группы 234-го гвардейского десантно-штурмового полка. Военнослужащие искали и уничтожали силы противника на территории населённого пункта. В ходе боёв солдат получил смертельные ранения.

Владислав Разумов награждён посмертно орденом Мужества.

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