Москва, 24 мая, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Все поставленные президентом России Владимиром Путиным цели спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины будет выполнены, так как правда и в том числе историческая — на нашей стороне. Об этом 24 мая заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью изданию «Аргументы и Факты».

Kremlin.ru Николай Патрушев

«Все цели, поставленные президентом России, будут выполнены. Иначе и быть не может, поскольку правда, в том числе историческая, на нашей стороне», — сказал Патрушев в ответ на вопрос о том, как он оценивает шансы на успешное завершение спецоперации.

Также он отметил, что ранее русский военачальник XIX века генерал Михаил Скобелев не зря говорил, что только Россия может позволить себе такую роскошь, как война из чувства сострадания.

«Сострадание, справедливость, достоинство — это мощные объединительные идеи, которые мы всегда ставили и будем ставить во главу угла», — добавил глава Совбеза России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что что нацизм на Украине нужно искоренить на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме.