Рамалла , , 11:39 — REGNUM Военные корабли ВМС Израиля провели операцию у палестинского побережья в районе Сектора Газы. Об этом 24 мая сообщает информационное агентство Quds.

Порт Газы Ramez Habboub

По данным журналистов, в ходе операции израильские военные обстреляли рыбацкие суда, вышедшие в море севернее Газы.

Отмечается, что в результате обстрела несколько судов получили повреждения и были вынуждены вернуться на берег. Информации о пострадавших в результате нападения не поступало.

По данным местных источников, это уже третья подобная операция израильских ВМС за последние несколько дней. Израильские власти подозревают палестинцев в попытках ввезти на территорию Газы оружие морским путём.