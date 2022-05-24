Кострома, , 11:36 — REGNUM Администрация Костромской области объявила о том, что в 2022 году в регионе проведут ряд традиционных фестивалей и мероприятий. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фестиваль фейерверков «Серебряная ладья». Кострома — 2017 Григорий Михайлов © ИА REGNUM

Речь идёт о ювелирном мероприятии «Золотое кольцо», фестивале фейерверков «Серебряная ладья», гастрономических фестивалях сыра и клюквы в посёлке Мисково Костромского района. Также в текущем году состоится фестиваль «Русский характер», посвященному звонарскому мастерству, День костромского села в посёлке Караваево.

В 2020 и 2021 годах из-за пандемии большинство из них были проведены в урезанном формате или вовсе отменены. Дата проведения самого масштабного туристического события в регионе — фестиваля фейерверков пока не обозначена. В 2019 году праздник собрал 22 тысячи костромичей и гостей из соседних и столичных регионов.

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