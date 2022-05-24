Орел, , 11:33 — REGNUM Восстановить автодорожную инфраструктуру в Луганской Народной Республике поможет Орловская область, сообщили 24 мая в пресс-службе правительства региона.

Дорожная техника Donland.ru

В ЛНР из Орловской области отправлен первый эшелон дорожной техники — самосвалы, краны, погрузчики, легковая техника, всего 20 единиц.

Также в ЛНР направлены специалисты — дорожники и мостовщики, которые займутся восстановлением дорог, разбитых в ходе боёв.

Как сообщил гендиректор орловского ООО «Строймагистраль» Дмитрий Тарасов, всего готовится к отправке в ЛНР и ДНР около 100 единиц техники.

«Мы строим и мосты, и дороги, поэтому техника будет разная (асфальтоукладчики, катки, бульдозеры, экскаваторы, самосвалы). Сейчас мы ведем подготовительные работы — размещение баз. На данный момент выезжает порядка 30 специалистов. Также планируем привлекать местные кадры (очень много желающих поработать). Участок дороги для ремонта составит порядка 80 км. Едем помогать нашим братьям», — сообщил Тарасов.

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