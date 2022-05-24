Орловская область поможет восстановить дороги в ЛНР
Орел, 24 мая, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Восстановить автодорожную инфраструктуру в Луганской Народной Республике поможет Орловская область, сообщили 24 мая в пресс-службе правительства региона.
В ЛНР из Орловской области отправлен первый эшелон дорожной техники — самосвалы, краны, погрузчики, легковая техника, всего 20 единиц.
Также в ЛНР направлены специалисты — дорожники и мостовщики, которые займутся восстановлением дорог, разбитых в ходе боёв.
Как сообщил гендиректор орловского ООО «Строймагистраль» Дмитрий Тарасов, всего готовится к отправке в ЛНР и ДНР около 100 единиц техники.
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